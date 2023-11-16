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Ростовская область получит новые суда на подводных крыльях по льготному лизингу

Губернатор Ростовской области Василий Голубев и гендиректор Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Евгений Дитрих подписали соглашение о совместной деятельности по созданию водного пассажирского флота, сообщает пресс-служба главы региона.

В соответствии с документом, подписанным в Москве на полях форума «Транспорт России», в Ростовскую область будут поставляться суда на подводных крыльях в рамках льготных лизинговых программ.

Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

По информации Евгения Дитриха, ГТЛК готовится законтрактовать 19 речных скоростных пассажирских судов в рамках инвестиционного проекта с использованием средств ФНБ. В свою очередь Василий Голубев отметил, что пока речь идет о шести судах на подводных крыльях «Валдай» которые выйдут на постоянные речные маршруты в навигацию 2024 года.

Подписанное соглашение рассчитано на срок до 2035 года.

Сергей Иванов

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