Ростовская область получит новые суда на подводных крыльях по льготному лизингу

Губернатор Ростовской области Василий Голубев и гендиректор Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Евгений Дитрих подписали соглашение о совместной деятельности по созданию водного пассажирского флота, сообщает пресс-служба главы региона.

В соответствии с документом, подписанным в Москве на полях форума «Транспорт России», в Ростовскую область будут поставляться суда на подводных крыльях в рамках льготных лизинговых программ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

По информации Евгения Дитриха, ГТЛК готовится законтрактовать 19 речных скоростных пассажирских судов в рамках инвестиционного проекта с использованием средств ФНБ. В свою очередь Василий Голубев отметил, что пока речь идет о шести судах на подводных крыльях «Валдай» которые выйдут на постоянные речные маршруты в навигацию 2024 года.

Подписанное соглашение рассчитано на срок до 2035 года.

Сергей Иванов