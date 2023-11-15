В Ростовской области отремонтируют дороги к ЛНР и ДНР за 600 млн рублей

Подрядная организация выполнит ремонт 11 участков автодорог к ЛНР и ДНР из четырех районов Ростовской области — Куйбышевского, Миллеровского, Мясниковского и Неклиновского. Стоимость контракта составляет 600 млн руб. Об этом сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций региона.

В пресс-службе отказались уточнить «Ъ» название фирмы, получившей контракт, поскольку процедура его заключения еще не завершилась.

Дорожники должны будут уложить асфальт, уплотнить обочины и нанести разметку. На ряде участков обустроят остановочные площадки и отремонтируют искусственные сооружения (такие как мосты). Всего подрядчик обновит более 47 км региональных и межмуниципальных дорог. Закончить все работы планируется до конца декабря.

Кристина Федичкина