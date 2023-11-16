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Шахтоуправление «Обуховская» почти семь лет бесплатно поставляла уголь структурам Рината Ахметова

Донская компания хочет взыскать $146,6 млн с структур Рината Ахметова

АО «Шахтоуправление «Обуховская» обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с иском к компании DTEK Trading SA (Швейцария) о взыскании задолженности в размере $146,6 млн. Об этом сообщается на сайте суда.

Как следует из иска, долг DTEK перед донскими угледобытчиками связан с контрактом на поставку продукции, который был заключен в июне 2015 года. Поставки шли до марта 2022 года. В апреле 2022 года «Обуховская» направила в адрес DTEK претензию с требованием оплаты, но ответа до сих пор не получила. В связи с этим руководство угледобывающего предприятия обратилось в суд.

DTEK Trading SA входило в структуру Донецкой топливно-энергетической компании (ДТЭК) украинского бизнесмена Рината Ахметова.

АО «Шахтоуправление «Обуховская» находится в Зверево. С 2012 года эта компания вместе с АО «Донской антрацит» принадлежала ДТЭК. В мае прошлого года стало известно, что обе донские угледобывающие компании за долги перешли к Сбербанку, который затем продал их за $230 млн кипрской фирме Valleyton Investments.

В июне «Ъ-Юг» сообщал, что акционером АО «Шахтоуправление «Обуховская» и АО«Донской антрацит» стала фирма «СБК Премьер», собственники которой не известны.

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