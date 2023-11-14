Власти Ростовской области опубликовали правила поведения при падении дрона

Антитеррористическая комиссия Ростовской области выпустила инструкции о том, что нужно делать при обнаружении дронов в воздухе и при падении дрона. Также ведомство рассказало как подготовиться к возможной атаке беспилотного летательного аппарата. Рекомендации опубликованы в аудиоформате на сайте правительства региона.

Жителям региона советуют изучить эвакуационные выходы из дома и офиса, и помнить, что опаснее всего в момент атаки БПЛА находиться выше пятого этажа. «При эвакуации по возможности держитесь подальше от проемов дверей и окон, никогда не пользуйтесь лифтом, так как в случае отключения электроэнергии он будет заблокирован»,— говорится в инструкции. Также в антитеррористической комиссии советуют жителям Ростовской области использовать плотные шторы, которые помогут уменьшить радиус разлета стекол.

При обнаружении дронов в воздухе рекомендовано предупредить всех окружающих и экстренные службы, отойти от застекленных витрин и фасадов зданий, укрыться в глубине здания, в подъезде или в подвале. Если спрятаться негде, нужно лечь на землю и накрыть голову руками. «Чтобы в момент взрыва защитить себя от контузии закройте уши ладонями и откройте рот»,— советуют в антитеррористической комиссии. В ведомстве напоминают, что нельзя трогать дрон и его части, поскольку он может быть снабжен несколькими взрывными устройствами.

Кристина Федичкина