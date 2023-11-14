Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Власти Ростовской области опубликовали правила поведения при падении дрона

Антитеррористическая комиссия Ростовской области выпустила инструкции о том, что нужно делать при обнаружении дронов в воздухе и при падении дрона. Также ведомство рассказало как подготовиться к возможной атаке беспилотного летательного аппарата. Рекомендации опубликованы в аудиоформате на сайте правительства региона.

Жителям региона советуют изучить эвакуационные выходы из дома и офиса, и помнить, что опаснее всего в момент атаки БПЛА находиться выше пятого этажа. «При эвакуации по возможности держитесь подальше от проемов дверей и окон, никогда не пользуйтесь лифтом, так как в случае отключения электроэнергии он будет заблокирован»,— говорится в инструкции. Также в антитеррористической комиссии советуют жителям Ростовской области использовать плотные шторы, которые помогут уменьшить радиус разлета стекол.

При обнаружении дронов в воздухе рекомендовано предупредить всех окружающих и экстренные службы, отойти от застекленных витрин и фасадов зданий, укрыться в глубине здания, в подъезде или в подвале. Если спрятаться негде, нужно лечь на землю и накрыть голову руками. «Чтобы в момент взрыва защитить себя от контузии закройте уши ладонями и откройте рот»,— советуют в антитеррористической комиссии. В ведомстве напоминают, что нельзя трогать дрон и его части, поскольку он может быть снабжен несколькими взрывными устройствами.

Кристина Федичкина

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...