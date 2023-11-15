На пост председателя Ростовского областного суда претендуют три кандидата

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ планирует 21 ноября рассмотреть заявления кандидатов на пост председателя Ростовского областного суда. Соответствующая информация содержится в повестке заседаний, опубликованной на сайте ВККС.

На должность претендуют три судьи — судья Томского областного суда Алексей Марисов, судья расположенного в Краснодаре Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Валерий Ноздрин и заместитель председателя Владимирского областного суда Станислав Рогожин.

Конкурс на замещение должности председателя Ростовского областного суда был объявлен в августе этого года вскоре после ареста предыдущего председателя Елены Золотаревой, обвиняемой во взяточничестве.

Официально не сообщается, от кого, когда и за что она и другие ростовские судьи, предположительно, брали деньги. По данным источника «Ъ» в силовых структурах, в ходе слежки за фигурантами уголовных дел ФСБ установила, что за вознаграждения им изменяли меры пресечения на не связанные с содержанием под стражей, выносились мягкие приговоры, а также нужные решения по гражданским делам.

Кристина Федичкина