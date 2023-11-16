Суд признал незаконным решение о формировании в роще СКА участка под строительство

Ростовский областной суд признал незаконным распоряжение территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ростовской области, согласно которому в роще рядом с ростовским стадионом СКА сформировали новый участок, впоследствии переданный банку ДОМ.РФ под строительство. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: fotoxcom.ru / Фото: fotoxcom.ru /

Схема расположения земельного участка на кадастровом плане была утверждена в 2016 году. Участок площадью 1,8 га отделили от зоны городских лесов и передали в собственность управления Росимущества по Ростовской области. Росимущество в свою очередь передало участок ДОМ.РФ для жилищного строительства. Это вызвало недовольство местных активистов, они потребовали сохранить рощу и инициировали судебный процесс.

Проверку законности передачи участка рощи СКА под застройку также проводит следственный комитет России.

Кристина Федичкина