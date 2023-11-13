На Дону стартовал XVIII Международный конкурс «Мир джаза»

С 10 по 27 ноября в Ростовской области проходит XVIII Международный конкурс молодых исполнителей и фестиваль «Мир джаза». Первые фестивальные концерты прошли в минувшие пятницу и воскресенье в Таганроге и Азове. В них участвовали лауреаты и дипломанты конкурса разных лет. Затем будут конкурсные прослушивания в Ростове-на-Дону и определение лучших исполнителей по 11 номинациям. Гала-концерт звёзд джаза и музыкантов нового поколения состоится 27 ноября в Ростовском музыкальном театре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фото из архива Адама Терацуяна Фото: фото из архива Адама Терацуяна

Международный конкурс и фестиваль «Мир джаза» основал первый профессор джаза Ким Назаретов. Фестиваль проходит в Ростове-на-Дону с 1990 года. В разные годы победителями конкурса становились Олег Аккуратов, Евгений Побожий, Григор Паносян и др. ныне известные российские джазмены. В 2011 годк «Мир джаза» получил статус Международного, а его жюри возглавил Народный артист России Игорь Бутман. В качестве организаторов конкурса выступают министерство культуры Ростовской области, ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств», Фонд поддержки и развития музыкального искусства Игоря Бутмана при поддержке Минкульта РФ.

В этом году в состав жюри, которое возглавляет Игорь Бутман, наряду с художественным руководителем конкурса Адамом Терацуяном, вошли музыканты- исполнители и преподаватели ведущих учебных заведений России — Всеволод Тимофеев, Тим Дорофеев, Виктор Бударин и Андрей Бердников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фото из архива Адама Терацуяна Фото: фото из архива Адама Терацуяна

Традиционно конкурсные прослушивания проходят по таким номинациям, как саксофон, флейта, кларнет, труба, тромбон, фортепиано, клавишные, гитара, бас-гитара, контрабас и ударные инструменты. В этом году они состоятся в Ростовском колледже искусств с 23 по 26 ноября. Заявки на участие поступали от потенциальных конкурсантов до 1 ноября.

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Кроме того, в текущем году в рамках фестивальной программы состоятся мастер-классы, творческие встречи, джем-сейшны, на которых молодые музыканты смогут наиболее полно раскрыть свои таланты, продемонстрировать мастерство спонтанной импровизации, умение работать в различных составах ансамблей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фото из архива Адама Терацуяна Фото: фото из архива Адама Терацуяна

По мнению организаторов «Мира джаза», он способствует созданию профессиональных «стартовых» условий для молодых исполнителей. По итогам конкурса, многие лауреаты были приглашены в ведущие оркестры и творческие коллективы России, стали участниками Международного фестиваля «Будущее джаза» и других проектов Игоря Бутмана.

Владимир Андреев