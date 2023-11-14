По маршруту «Ростов-Таганрог» запустят дополнительные вечерние поезда

С 19 ноября по железнодорожному маршруту «Ростов-Таганрог» будут ходить дополнительные вечерние поезда. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Теперь самый поздний вечерний поезд будет отправляться из пригородного вокзала Ростова в 21:22 и прибывать в Таганрог в 22:51. В пути предусмотрены остановки на станциях и остановочных платформах Темерник, 1337 км, Ростов-Западный, Хапры, Сафьяново, Недвиговка, Синявская, Морская, Приморка, Вареновка, Михайловка.

Из Таганрога дополнительный вечерний поезд будет отправляться в 21:38 и прибывать на пригородный вокзал Ростова в 23:07.

В СКЖД отмечают, что маршрут «Ростов-Таганрог» — самый востребованный в Ростовской области. За десять месяцев 2023 года маршрутом воспользовались более 3,6 млн пассажиров, что почти на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кристина Федичкина