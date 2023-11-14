На Дону завершено строительство завода по сжижению газа за 200 млн рублей

В Октябрьском районе Ростовской области завершено строительство завода ООО «ДББ» по сжижению природного газа. Об этом сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций.

В строительство завода было инвестировано около 200 млн руб. Производительность предприятия составляет 500 кг/ч. Отмечается, что это первый в России завод по сжижению газа, полностью оснащенный отечественным оборудованием.

Соглашение о сотрудничестве между ООО «ДББ» и правительством Ростовской области было заключено в этом году на Петербургском международном экономическом форуме. Согласно проекту, который должен быть реализован с 2023 по 2028 годы, компания построит в регионе несколько заводов по сжижению природного газа, криогенные автозаправочные станции. Общий объем инвестиций составит 1,2 млрд руб.

Кристина Федичкина