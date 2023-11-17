Главные новости к утру 17 ноября

В Астрахани ввели региональный режим ЧС после обрушения двух подъездов пятиэтажки. В результате погиб один человек, еще несколько числятся пропавшими без вести.

Как узнал «Ъ», на портале «Госуслуги» может появиться информация о зарегистрированных на граждан сим-картах. По задумке Минцифры, в личном кабинете можно будет проверить, не используется ли старый номер пользователя в мошеннических целях и не оформлены ли по паспортным данным новые номера.

В Забайкалье произошло обрушение в шахте золоторудной компании «Омчак». В результате погибли два человека.

Как стало известно «Ъ», Минэнерго может разрешить промышленности делиться свободными электросетевыми мощностями с другими потребителями. Инициатива поможет решить проблему неоплачиваемого «сетевого резерва», объем которого у крупного бизнеса может превышать 30 ГВт.

Спецборт МЧС РФ доставил в Москву из Каира 120 россиян, эвакуированных из сектора Газа. Еще 887 граждан РФ подали заявки на эвакуацию.

Как выяснил «Ъ», в ГТЛК отказались от анонсированных летом планов на 30% повысить ставки на лизинг 37 самолетов, принадлежавших дочерней GTLK Europe. Большинство этих лайнеров эксплуатируют «Аэрофлот» и «Россия», а также S7, «Аврора» и «Ямал».

У военных Украины возник недостаток артиллерийских снарядов калибра 155 мм, заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, поставки Киеву сократились из-за войны Израиля и палестинского движения «Хамас».

Как узнал «Ъ», количество фишинговых сайтов, маскирующихся под СПБ Биржу, выросло до нескольких тысяч. Это произошло после введения санкций США против нее.

По делу, связанному с ГК Merlion, задержаны несколько сотрудников одного из управлений ФСБ, сообщает РБК со ссылкой на источники. По их данным, задержание провели на прошлой неделе, имена фигурантов не приводятся.

Как стало известно «Ъ», Минпромторг изменит порядок выдачи льготных кредитов на закупку приоритетной продукции, исключив из него зарубежное оборудование для производства электроники и ее компоненты. Изменения планируют принять до конца года, но банки уже начали отказывать в льготных кредитах.

Минобороны РФ утверждает, что международная коалиция во главе с США «демонстрирует неспособность обеспечить контроль» над незаконными формированиями в Сирии. По данным ведомства, боевики планируют диверсии в южных регионах Сирии.

По данным «Ъ», в Госдуме подготовили инициативу, позволяющую организаторам киберспортивных соревнований проводить их без заключения лицензионных соглашений с правообладателями. Средства за использование игр направят в новую публично-правовую компанию, которая будет хранить их три года.

О предстоящих 17 ноября важнейших событиях — в анонсах «Ъ».