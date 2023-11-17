Главные анонсы 17 ноября

Президент России Владимир Путин, как ожидается, примет участие в Петербургском международном культурном форуме.

Госдума соберется на дополнительное пленарное заседание.

В Брюсселе запланировано начало обсуждения подготовленных предложений по 12-му пакету санкций против России.

В Санкт-Петербурге продолжится заседание по уголовному делу Дарьи Треповой о теракте в петербургском кафе, где погиб блогер Максим Фомин (Владлен Татарский).

Ленинский районный суд Владивостока начнет рассматривать иск жителя Приамурья, который требует снести установленный в городе памятник писателю Александру Солженицыну.

«СПБ биржа» начнет приостановленные в связи с введенными против торговой площадки санкциями США расчеты по сделкам, заключенным с иностранными ценными бумагами 1 и 2 ноября.

Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит иск Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР), который намерен взыскать недополученный из-за блокировки выплат по ценным бумагам доход с европейского депозитария Euroclear.

В Мурманской области состоится рабочая поездка министра экономического развития РФ Максима Решетникова. В программе селекторное совещание с регионами о готовности к зимнему туристическому сезону 2023-2024 в Мурманске, посещение рудника «Апатит» и встреча с представителями туристического бизнеса в Кировске.

Никулинский суд Москвы проведет основное слушание по иску врача сборной России по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года Филиппа Шветского к немецкому журналисту Хайо Зеппельту.

Международный суд ООН вынесет решение о временных мерах в отношении Азербайджана по иску Армении, обвинившей Баку в нарушении конвенции о расовой дискриминации.

В Японии пройдет визит президента Киргизии Садыра Жапарова. Запланированы переговоры с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

В Берлине состоятся встречи президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера и канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В Нью-Йорке состоится заседание Совета Безопасности ООН по гонениям на каноническую Украинскую православную церковь.

В Техасе запланирован повторный испытательный запуск на орбиту сверхтяжелой ракеты Starship компании SpaceX, создаваемой для пилотируемых миссий на Луну и Марс.

В Индии в онлайн-формате пройдет второй саммит «Голос глобального Юга», посвященный обсуждению проблем развивающихся стран.

В Мале состоится инаугурация избранного президента Мохаммеда Муиззу.