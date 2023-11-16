ВС Башкирии смягчил приговоры по делу Бориса Беляева и Рамзиля Кучарбаева

Судебная коллегия Верховного суда Башкирии рассмотрела апелляционные жалобы на приговор в отношении вице-премьера Башкирии — министра ЖКХ республики Бориса Беляева, министра строительства и архитектуры Башкирии Рамзиля Кучарбаева, замначальника ГКУ «Управление капитального строительства Башкирии» Рамиля Сафина, экс-замглавы администрации Кумертау Юрия Курова и начальника отдела капстроительства №2 ГКУ Шадмурата Бикимбетова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

В июне Ленинский райсуд Уфы признал их виновными в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ) при приемке очистных сооружений в Кумертау. Министров приговорили к шести годам лишения свободы, Рамиля Сафина и Юрия Курова — к пяти годам, а Шадмурата Бикимбетова — к трем годам и четырем месяцам колонии общего режима.

ВС Башкирии приговорил Рамзиля Кучарбаева к трем годам лишения свободы, а Бориса Беляева – к двум годам и двум месяцам. Оба министра должны отбывать наказание в колонии-поселении. Остальным подсудимым суд смягчил наказание до двух лет лишения свободы условно каждому.

Венера Хисамова

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