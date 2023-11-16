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Коммерсантъ FM
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«Известия»: ветеранам разрешат покупать оружие без стажа и обучения

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный внесет в Госдуму законопроект, упрощающий процедуру получения оружия для ветеранов боевых действий. Об этом он рассказал «Известиям». Предварительную инициативу уже одобрила Росгвардия.

Предполагается, что ветераны смогут покупать многозарядное и нарезное оружие без прохождения обучения и стажа. На данный момент получить доступ к более серьезному оружию можно получить только при должном хранении гладкоствольного. Исключения действуют для действующих военных, силовиков и представителей органов юстиции, однако на ветеранов боевых действий они не распространяются.

«Им не надо с азов прививать культуру владения оружием. Они знают его специфику и имеют практические навыки безопасного владения. Для того чтобы повысить к ним доверие со стороны государства и общества, предлагается внести данные изменения»,— отметил депутат. Кроме того, поправки бы сняли лишнюю нагрузку с регулятора — Росгвардии. При этом ветераны, как и другие кандидаты на приобретение оружия, должны будут пройти медицинское освидетельствование.

По данным Росстата, в России в 2021 году насчитывалось 1,5 млн ветеранов боевых действий. Этим летом первый замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина говорила, что статус ветерана боевых действий уже получили более 133 тыс. участников боевых действий на Украине.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

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