Банкиру подсчитали кредиты и картины

Как стало известно “Ъ”, в Замоскворецкий суд Москвы поступило дело бывшего председателя правления разорившегося Мастер-банка Бориса Булочника. Экс-руководителя кредитного учреждения, которое осталось должно вкладчикам более 62 млрд руб., обвиняют в особо крупном мошенничестве, а также отмывании денежных средств, в том числе путем приобретения за границей произведений искусства. Процесс будет проходить в заочном режиме, поскольку еще в 2016 году экс-банкир и меценат скрылся за границей и находится в международном розыске.

Уголовное дело, фигурантом которого является 74-летний Борис Булочник, столичная полиция расследовала более семи лет. Причем началось все с уголовного дела о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) Мастер-банка, расследование которого до сих пор не завершено. А возбуждено оно было после неоднократных обращений в правоохранительные органы представителей Агентства по страхованию вкладов.

В ходе расследования было установлено, что «лица из числа бывших руководителей Мастер-банка с августа 2012-го по август 2013 года совершили действия по выдаче заведомо невозвратных кредитов, оформленных как на физических лиц, так и на различные юридические лица». В общей сложности в деле набралось более 170 физлиц и 200 коммерческих организаций, на которые были оформлены подобные займы. Также выяснилось, что граждане в действительности договоры не заключали, а фирмы, задействованные в криминальной схеме, имели «признаки фиктивности». По данным МВД, противоправные действия финансистов вызвали сокращение активов Мастер-банка, который не смог удовлетворять требования кредиторов и вкладчиков, в связи с чем в ноябре 2013 года он сначала лишился лицензии, а 16 января 2014 года был признан банкротом. На тот момент нанесенный руководством банка ущерб оценивался в 17 млрд руб., а в итоге долг перед кредиторами составил более 62 млрд руб.

Россию Борис Булочник покинул практически сразу после краха Мастер-банка. Одно время вместе с семьей он проживал в Израиле, затем перебрался на свою родину — в Винницкую область Украины, но позже якобы вновь вернулся в Израиль.

В марте 2016 года господина Булочника объявили в международный розыск, а Тверской суд Москвы санкционировал его заочный арест. Еще через три месяца экс-банкиру заочно предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Из фабулы обвинения следует, что Борис Булочник, «являясь председателем правления ОАО КБ "Мастер-банк", действуя вместе с соучастниками из числа руководителей и сотрудников банка, в период с июля 2011 года по ноябрь 2013 года похитил денежные средства кредитной организации». В частности, следствие считает доказанным факт предоставления группой предполагаемых мошенников заведомо невозвратных кредитов 70 физическим лицам, которые на самом деле денег не получали. Присутствуют в этом списке и четыре коммерческие структуры, «имеющие признаки фиктивности». В общей сложности таким путем из банка было выведено почти 4,5 млрд руб.

Кроме того, следствие вменяет в вину господину Булочнику и его сообщникам обман двух крупных вкладчиков Мастер-банка. В 2012 и 2013 годах топ-менеджмент этого кредитного учреждения убедил клиентов открыть в банке депозитный вклад на весьма выгодных условиях на сумму более 160 млн руб. Однако соответствующие документы о поступлении средств оформлены не были, а сами деньги впоследствии, по данным следствия, похищены.

А после того как следствие пришло к выводу, что Борис Булочник, приобретая за границей произведения искусства, которые он передавал в спонсируемый им Международный центр Рерихов (МЦР), таким образом отмывал деньги, похищенные у вкладчиков своего банка, ему вменили еще и п. п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). В деле говорится, что соучастники преступления изготовили подложный кредитный договор, по условиям которого банк предоставил фиктивному заемщику кредит в сумме 275 млн руб. на срок до июля 2014 года. При этом все деньги Мастер-банк перечислил иностранной компании в счет оплаты покупки 48 картин. Они также были ввезены в Россию, и, как говорится в деле, участники аферы «распорядились ими по своему усмотрению». Отметим, что в 2017 году в МЦР во время обысков по делу Бориса Булочника в общей сложности было изъято и по решению суда арестовано около 200 полотен Николая и Святослава Рерихов. Впрочем, уже в этом году суд снял обременение с произведений искусства, поскольку они были переданы музею в период с 2002-го по начало 2010-х годов, то есть еще до инкриминируемой меценату Булочнику преступной деятельности. Тем не менее еще некоторая часть культурных ценностей, которая, по версии следствия, была приобретена на похищенные в Мастер-банке средства и передана господином Булочником в МЦР, по-прежнему остается под арестом. По некоторым данным, речь может идти как раз о тех самых 48 полотнах, приобретенных за счет фиктивного кредита.

Олег Рубникович