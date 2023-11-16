Эрмитаж обнаружил сайт-двойник

Государственный Эрмитаж рассказал об обнаружении сайта-двойника, на котором продают билеты в музей по завышенным ценам. Однако эксперты отмечают, что в перепродаже билетов состава преступления нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Об обнаружении очередного двойника в музее сообщили 15 ноября. Сайт качественно скопировал информацию с официальной страницы — фотографии, тексты, но при этом давал иную информацию о ценах. Например, билет в главный музейный комплекс продавали в два раза дороже, чем он стоит на самом деле, выставили цену за бесплатный билет на детей до 14 лет, сообщили об отмене бесплатных визитов для льготников каждый третий четверг месяца. При этом владельцы сайта в конце страницы честно приписали: «Данный сайт не является официальным сайтом Государственного Эрмитажа».

В музее отмечают, что случай создания сайта-двойника — не единичный. Чаще всего спекулянты покупают билеты на официальном сайте и перепродают по завышенным ценам через свои ресурсы. Эрмитаж принимает ряд мер для ограничений деятельности злоумышленников: ограничивает покупку билетов с одного электронного адреса, блокирует онлайн-адреса, с которых покупают большое количество билетов, ограничивает срок возврата билетов. В музее не смогли оперативно прокомментировать вопрос корреспондента «Ъ-СПб» о том, будет ли музей пытаться заблокировать деятельность сайта и предпринимать иные шаги в отношении «двойника».

По мнению Дмитрия Горбунова, партнера юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры», деятельность двойников может быть легальной: перепродажа товаров с наценкой не содержит состава преступления. Но только если это отдельный сайт, который не является копией страницы Эрмитажа и не крадет при этом данные покупателей.

«Если сайт представляет собой копию страницы Эрмитажа, то есть нарушаются его интересы в качестве правообладателя (прав на код, элементы оформления, товарные знаки, изображения, шрифты), то это может быть признано нарушением законных прав и интересов Эрмитажа. Его администрация может обратиться в суд с требованием запретить владельцам двойника использовать клон их страницы и даже привлечь их к гражданско-правовой ответственности в виде компенсации в размере до 5 млн рублей или же в двойном размере выручки, полученной от деятельности с использованием принадлежащей Эрмитажу интеллектуальной собственности»,— сообщил господин Горбунов.

Может возникнуть ситуация, когда сайт-двойник крадет данные банковских карт. В таком случае это уже уголовно наказуемое деяние. По словам эксперта, квалификация будет зависеть от ряда факторов: ущерба, количества злоумышленников. Если дело квалифицируется как мошенничество с использованием электронных средств платежа, преступники могут заплатить штраф до 120 тыс. рублей или получить наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. При совершении деяния организованной группой и причинении значительного ущерба злоумышленникам грозит штраф до 300 тыс. рублей или до пяти лет лишения свободы.

Анастасия Захарова