Дмитрий Бивол разогреет супертяжей

Нынешний год в профессиональном боксе завершит грандиозное декабрьское шоу в Саудовской Аравии. В его рамках на ринг выйдут сразу несколько знаменитостей, в том числе супертяжеловесы Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер, а также российский полутяжеловес (до 79,4 кг) Дмитрий Бивол. Признанный многими ресурсами лучшим боксером прошлого года, он будет защищать чемпионское звание Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в бою против опытного британца Линдона Артура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 23 декабря в Эр-Рияде лучший боксер мира 2022 года вне зависимости от весовой категории Дмитрий Бивол проведет свой первый за 13 с лишним месяцев бой

Фото: Patrick T. Fallon / AFP 23 декабря в Эр-Рияде лучший боксер мира 2022 года вне зависимости от весовой категории Дмитрий Бивол проведет свой первый за 13 с лишним месяцев бой

Фото: Patrick T. Fallon / AFP

О том, что 23 декабря в Эр-Рияде состоится боксерский турнир, который с точки зрения громкости задействованных в нем имен станет одним из крупнейших в истории, сообщили ESPN и еще ряд источников. Декабрьское шоу станет своеобразной заменой другому, отмененному в экстренном порядке. В этот день в Саудовской Аравии, в последнее время увлекшейся боксом и инвестирующей в выступления звезд колоссальные средства, планировалось проведение матча, обреченного вызвать невероятный ажиотаж, за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между владеющим поясом Всемирного боксерского совета (WBC) британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком, которому принадлежат пояса Всемирной боксерской ассоциации, Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). Однако поединок пришлось отложить. В конце октября Фьюри провел очень трудный бой с бывшим чемпионом UFC, основного промоушена в смешанных единоборствах, Франсисом Нганну, в котором победил, пережив нокдаун и получив достаточно серьезные повреждения. Они вынудили британца взять паузу для восстановления. Предположительно, поединок между Фьюри и Усиком состоится 17 февраля.

Программа же декабрьского шоу уникальна, поскольку в нем будут участвовать сразу несколько знаменитостей, которых ждут важные бои. Формально центральными в нем станут два поединка супертяжеловесов — британца Энтони Джошуа и американца Деонтея Уайлдера. Их объединяет тот факт, что это у них Александр Усик и Тайсон Фьюри отобрали чемпионские звания. При этом и Джошуа, и Уайлдер, учитывая яркость биографий и популярность, остаются в авангарде очереди за право драться с победителем матча между Фьюри и Усиком. А чтобы не упасть в рейтинге, им надо хорошо отработать декабрьские поединки против соперников, которые по крайней мере абсолютно проходными не выглядят.

У доставшегося Энтони Джошуа шведа Отто Валлина, который в сентябре в упорной борьбе одолел известного российского супертяжа Мурата Гассиева, в карьере всего одно поражение. И то оно скорее почетное. В 2019 году Валлин доставил немало проблем Тайсону Фьюри. Что касается новозеландца Джозефа Паркера, соперника Деонтея Уайлдера, то в его послужном списке множество боев с элитными противниками, а в середине предыдущего десятилетия он даже выиграл чемпионский пояс WBO, потеряв его, когда пересекся с Джошуа.

Энтони Джошуа может вернуть себе титул очень скоро. Дело в том, что IBF уже предупредила Тайсона Фьюри и Александра Усика о том, что, если они активируют пункт о реванше в контракте, структура расценит это как уклонение от обязательной защиты и лишит кого-то из боксеров своего звания, объявив его вакантным. Один претендент на него — это хорват Филип Хргович, официальный претендент IBF. Он тоже будет драться в Эр-Рияде — с 41-летним австралийским ветераном Марком Де Мори. Вторым, вероятно, окажется занимающий в классификации IBF третью позицию Джошуа, если, разумеется, не допустит осечку в бою с Валлином.

Но для России наиболее интересен поединок, который называют главным в «андеркарде». Это возвращение на ринг после довольно долгого перерыва одного из ярчайших отечественных боксеров — Дмитрия Бивола.

2022 год получился для него фантастически успешным благодаря двум победам. В мае Бивол уверенно расправился с мексиканцем Саулем Альваресом, который на момент встречи с ним занимал верхнюю строчку лучших бойцов вне зависимости от весовой категории во всех основных независимых классификациях. А в ноябре Бивол снова защитил титул WBA, не оставив шансов чрезвычайно крепкому мексиканскому оппоненту Хильберто Рамиресу. Нет ничего странного, что тот же ESPN признал именно российского полутяжа сильнейшим боксером года.

Пауза в выступлениях Дмитрия Бивола связана, если верить источникам, во многом с трудностями с организацией его боев из-за жесткой позиции, занятой некоторыми боксерскими структурами в отношении представителей России на фоне военной спецоперации на Украине. Так, вероятно, по этой причине никак не выходит устроить поединок, который сам Бивол неоднократно называл своей приоритетной целью. Речь о его матче с соотечественником Артуром Бетербиевым, собравшим у себя звания WBC, IBF и WBO.

Вместо без всяких оговорок топового поединка Дмитрий Бивол в декабре проведет поединок, который можно считать топовым лишь с оговорками. Все-таки Линдон Артур — это не суперзвезда профессионального бокса, пусть его послужной список смотрится впечатляюще. В нем на 23 выигрыша приходится всего одно поражение. Его Артур потерпел в декабре 2021 года нокаутом от еще одного британца, Энтони Ярда. Это был повторный бой между соперниками, а в первом верх взял Линдон Артур.

Но значение имеют детали. За исключением Ярда, которого в январе уничтожил Артур Бетербиев, с по-настоящему опасными оппонентами Линдон Артур никогда не пересекался. Львиная доля тех, кого он побеждал,— боксеры, чьи фамилии ничего не говорят поклонникам вида. Весьма скромно оценивают его потенциал и эксперты. Скажем, в рейтинге полутяжеловесов BoxRec Артур сейчас находится на 14-й позиции.

Алексей Доспехов