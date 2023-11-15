В воронежском ресторане «Форт» вручили повестки недавно получившим гражданство

Вчера сотрудники правоохранительных органов в воронежском ресторане «Форт» на улице Донбасской прямо во время банкета вручили гостям заведения около 50 повесток о явке в военкомат. Информацию об этом распространили несколько Telegram-каналов, ее подтвердили источники «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах региона.

В городе проводятся «уведомительные мероприятия», рассказал собеседник «Ъ-Черноземье»:

«Повестки были вручены гражданам России, которые недавно получили гражданство, но не встали на воинский учет. Их пригласили для сверки данных в военкомат».

Все граждане РФ мужского пола, достигшие 18 лет, обязаны состоять на воинском учете. «Если есть время на ресторан, значит, есть время и обратиться в военкомат для сверки данных»,— добавил один из источников «Ъ-Черноземье». Он также сказал, что сегодня «информационные мероприятия» продолжаются в других публичных местах Воронежа.

Мария Старикова