Дефицит комбинированных вакцин от кори наблюдается в Ленобласти

Поставки комбинированной вакцины от кори в Ленинградской области ожидаются в ноябре-декабре. Сейчас наблюдается временный дефицит. Об этом «Ъ-СПб» сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

При этом живая коревая вакцина в наличии есть, уточнили в комздраве Ленобласти. Детей в возрасте одного года и шести лет привьют при поступлении вакцины. Посещать детские учреждения без прививки можно.

В Петербурге, как рассказали «Ъ-СПб» в комитете по здравоохранению города, есть остатки вакцины. Ожидаются поставки от Минздрава.

«Ъ-СПб» отправлял запросы в Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу и управление санитарного ведомства по Ленобласти, чтобы узнать статистику по заболеваемости корью. Однако на момент публикации материала ответ получен не был.

Анастасия Захарова

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