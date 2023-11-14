Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о проектах, посвященных юбилею художницы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фонд Люси Вороновой Фото: Фонд Люси Вороновой

В декабре известной и любимой зрителями и коллекционерами художнице Люсе Вороновой исполняется 70, чего никогда не скажешь, глядя на ее яркие витальные полотна и задорный внешний вид с вечной красной шапочкой на голове.

Юбилейный сезон знаменует серия выставок на разных площадках разных городов, которые организует Фонд Люси Вороновой, созданный ее сыном Георгием.

Первая экспозиция состоялась в октябре в Гостином дворе в галерее «Китай-город» объединения «Выставочные залы Москвы». Я был куратором проекта «Цветочный джаз»: цветы и музыка, космические объекты и созвездия, обнаженная женская натура — основные паттерны люсиного творчества. Всего мы показали около 30 полотен.

Сейчас во Владикавказе открылся основной, пожалуй, предъюбилейный выставочный проект «Красный — Жизнь, синий — Небо, черный — Вечность». Куратор Алина Федорович выстроила перспективу из 80 полотен, опираясь на цветовые решения художницы.

Организовали выставку фонд и Северо-Кавказский филиал ГМИИ им. Пушкина в партнерстве с Национальным музеем Республики Северная Осетия-Алания. В этом проекте задействовано более 80 живописных работ так называемого радостного периода творчества Вороновой, который «стартовал» в 2018 году.

Сейчас художница оперирует локальными ослепительными цветами, особенно выделяя красный и оранжевый. Как говорила сама Люся во время телемоста, организованного на вернисаже: «Для меня эти цвета особенно важны. Ведь оранжевый — это тот же красный, только с примесью желтого». Особый шарм экспозиции придавало присутствие среди полотен Вороновой богато орнаментированных предметов из собрания Национального музея.

Кстати, 15 декабря в Москве в Музее ДПИ состоится презентация каталога работ художницы.

И еще: Люся всегда сопровождает свои картины подробными названиями-описаниями. Запомнилось: вихрящееся буйство ярких цветов и подпись «Ночь, бариста, такси, и в снах я всегда молодая».