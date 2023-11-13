Структура экс-главы Кубани Александра Ткачева приобрела «Юг Руси»

Владельцем компании «Юг Руси» стала структура, которую СМИ называют «действующей в интересах экс-главы Кубани Александра Ткачева». Сведения об этом опубликованы в системе «Спарк-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Долю в уставном капитале предприятия приобрело ООО «Ресурс», которым владеет Камиль Музафаров. Господину Музафарову также принадлежит 50% доли в УК Лабинского маслоэкстракционного завода.

Ранее о возможной смене собственника сообщил «Ъ». По данным издания, стоимость активов «Юга Руси» достигает 40 млрд руб.

ООО «Ресурс» было зарегистрировано в 2023 году в Москве. Деятельность холдинговых компаний является основной для предприятия. «Юг Руси» по итогам 2022 года показал выручку в объеме 16,4 млн руб. Чистая прибыль организации составила 3 млрд руб. Компания владеет маслозаводами, элеваторами и портовым терминалом.

Анастасия Донскова

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