Матч изобилия

В минувший уикенд в европейском футболе произошло несколько любопытных событий. К ним, например, относятся безумный матч в чемпионате Англии, в котором его лидер «Манчестер Сити» сыграл вничью — 4:4 — с не выходящим из кризиса «Челси», а также проигрыш победителя предыдущего итальянского первенства «Наполи» аутсайдеру «Эмполи» — 0:1; после него положение тренера неаполитанцев Руди Гарсии, судя по всему, стало исключительно шатким.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн (на переднем плане) забивает третий мяч в ворота «Челси»

Фото: John Sibley NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR, Reuters Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн (на переднем плане) забивает третий мяч в ворота «Челси»

Фото: John Sibley NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR, Reuters

Чемпионат Англии

Британские медиаресурсы, кажется, целый день без остановки смаковали подробности воскресного матча 12-го тура между «Челси» и «Манчестер Сити». А BBC, воспользовавшись удобным поводом, даже предложил пользователям своего сайта составить рейтинг десяти лучших игр в истории Английской премьер-лиги, имея, конечно, в виду, что без этой в нем ну никак не обойтись. Причем выбранные комментарии экспертов намекали на то, что она должна очутиться отнюдь не в хвосте десятки. Скажем, бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер, делясь со Sky Sports впечатлениями об этом матче, называл его «премьер-лигой во всей своей красе».

С тем, что из него вырос футбольный шедевр, спорить и вправду невозможно. Хватало всего — нервов, атакующей красоты и прежде всего крутых сюжетных поворотов. «Манчестер Сити» в гостях сначала вел в счете, затем уступал, затем снова вел — аж два раза. А спасся «Челси» на излете длиннющего компенсированного времени благодаря пенальти, реализованному Коулом Палмером.

Другое дело, что матч, каким бы зрелищным он ни вышел, не слишком изменил представления о раскладе в чемпионате и статусе двух соперников. «Манчестер Сити» и потеряв очки остался лидером, хотя тандем из «Ливерпуля» и «Арсенала» находится теперь к нему вплотную — на расстоянии в один балл. «Челси» же, набрав ценное очко в битве с флагманом, все равно уныло плетется на десятом месте, рискуя провалить второй сезон подряд, и имеет облик классической команды настроения. В хорошем может подраться с фаворитом (вничью лондонцы сыграли и с «Арсеналом»), в плохом — без вопросов проиграть середняку.

Чемпионат Испании

После домашнего матча «Барселоны» против «Алавеса» ее тренер Хави, разумеется, больше всего внимания уделил тому, что произошло в самом его начале. Каталонцы умудрились пропустить гол от тинейджера Саму Омородиона, порадовавшегося внезапному ляпу Илкая Гюндогана, уже на 18-й секунде. Хави говорил, что вот такие ошибки совершенно непростительны, что они ломают всю игру. Но в данном случае все закончилось для «Барселоны» благополучно. Пережив еще несколько неприятных эпизодов в первом тайме, во втором она добилась перелома и благодаря дублю Роберта Левандовского победила со счетом 2:1.

Выигрыш позволил «Барселоне» не отпустить далеко те клубы, которые опережают ее в таблице. А их сразу два. Один — это, понятно, «Реал», который в 13-м туре уничтожил — 5:1 — «Валенсию». От каталонцев его отделяют два очка. И точно такая же дистанция — между «Реалом» и по-прежнему вопреки всем прогнозам цепляющейся за позицию на верхушке «Жироной», которая в этом туре справилась — 2:1 — с «Райо Вальекано». А победная серия команды-выскочки, стартовавшая вскоре после разгромного поражения как раз от «Реала» на излете сентября, растянулась, между прочим, уже на пять матчей.

Чемпионат Германии

Парадокс: у «Баварии» все вроде бы прекрасно. Игра идет, явных срывов нет, Гарри Кейн, опровергая тезис насчет того, что ему нужно будет некоторое время на адаптацию в Германии после перехода из «Тоттенхема», рвет и мечет и наколотил уже 17 голов. Последние два — в матче 11-го тура, в котором мюнхенцы разобрались — 4:2 — с «Хайденхаймом». Однако они до сих пор не выбрались на привычную первую позицию. А все дело в «Байере», который под руководством молодого наставника Хаби Алонсо показывает какую-то исключительно вдохновенную, искрящую свежестью игру. Леверкузенцы, уничтожившие — 4:0 — «Унион», участника Лиги чемпионов, в двух очках впереди баварцев.

Чемпионат Италии

Центральная тема выходных в итальянском футболе — судьба тренера «Наполи» Руди Гарсии. AP, AFP и еще целый ряд источников сообщили о том, что уже в середине нынешней недели может быть принято решение о его увольнении, и уцелеть Гарсии вряд ли удастся. Ничего удивительного в этой новости нет.

Руди Гарсия появился в неаполитанском клубе летом. Перед его приходом «Наполи» провел феерический сезон под началом Лучано Спаллетти, с огромным запасом завоевав золото чемпионата. Но Спаллетти ушел и возглавил сборную Италии, а клубный пост достался опытному Гарсии, про которого думали, что он едва ли все быстро испортит.

Однако сегодняшний «Наполи», несмотря на то что сохранил большинство из ключевых персонажей, не расставшись, скажем, ни с Виктором Осимхеном, ни с Хвичей Кварацхелией, совершенно не похож на тот «Наполи», что недавно летел к золотым наградам. Он часто мучится и потерпел уже три поражения, все — дома. Наиболее свежее было совсем уж обидным. «Наполи» в 12-м туре в добавленное время пропустил единственный гол от «Эмполи», который тянет на одного из кандидатов на вылет. А свист болельщиков клуба в адрес любимой команды, звучавший во время этой игры, превратился на самом деле уже в привычное явление.

Сейчас неаполитанцы занимают четвертое место, отставая от замыкающего тройку «Милана» на два очка. До лидирующего «Интера» — уже десять баллов, до идущего следом за ним «Ювентуса» — восемь.

Чемпионат Франции

Во французском первенстве в минувший уикенд состоялось первое «российское дерби». В 12-м туре «Гавр», за который с этого сезона играет Далер Кузяев, принимал «Монако» с «горячим» Александром Головиным. Исход противостояния вышел исключительно мирным — 0:0. Больше порадовал он, видимо, поклонников «Гавра», осевшего в серединке таблицы. «Монако» же из-за ничьей слегка отпустил конкурентов по гонке за медалями чемпионата: «Ницца» от него в двух очках, ПСЖ — в трех.

Очередные туры европейских национальных чемпионатов Чемпионат Англии 12-й тур. «Вулверхэмптон»—«Тоттенхем» 2:1 (Сарабия, 90+1; Лемина, 90+7 — Джонсон, 3). «Манчестер Юнайтед»—«Лутон» 1:0 (Линделёф, 59). «Арсенал»—«Бернли» 3:1 (Троссард, 45+1; Салиба, 57; Зинченко, 74 — Браунхилл, 54). «Ливерпуль»—«Брентфорд» 3:0 (Салах, 39, 62; Жота, 74). «Челси»—«Манчестер Сити» 4:4 (Силва, 29; Стерлинг, 37; Джексон, 67; Палмер, 90+5 (пен.) — Холанн, 25 (пен.), 47; Аканджи, 45+1; Родри, 86). «Астон Вилла»—«Фулхем» 3:1 (Робинсон, 27 (автогол); Макгинн, 42; Уоткинс, 64 — Хименес, 70). Положение команд. 1. «Манчестер Сити» — 28 очков. 2. «Ливерпуль» — 27. 3. «Арсенал» — 27. 4. «Тоттенхем» — 26. 5. «Астон Вилла» — 25. 6. «Манчестер Юнайтед» — 21. Чемпионат Испании 13-й тур. «Райо Вальекано»—«Жирона» 1:2 (Альваро Гарсия, 5 — Довбик, 42; Савио, 65). «Альмерия»—«Реал Сосьедад» 1:3 (Аррибас, 76 — Оярсабаль, 62; Карлос Фернандес, 90+1 (пен.); Субименди, 90+5). «Реал»—«Валенсия» 5:1 (Карвахаль, 3; Жуниор, 42; 49; Родриго, 50, 84 — Дуро, 88). «Барселона»—«Алавес» 2:1 (Левандовский, 53, 78 (пен.) — Омородион, 1). «Атлетико»—«Вильярреал» 3:1 (Витсель, 45+1; Гризманн, 80; Лино, 85 — Морено, 20). Положение команд. 1. «Жирона» — 34 очка. 2. «Реал» — 32. 3. «Барселона» — 30. 4. «Атлетико» — 28 (после 12 матчей). 5. «Атлетик» — 24. 6. «Реал Сосьедад» — 22. Чемпионат Италии 12-й тур. «Лечче»—«Милан» 2:2 (Сансоне, 66; Банда, 70 — Жиру, 28; Рейндерс, 35). «Ювентус»—«Кальяри» 2:1 (Бремер, 60; Ругани, 70 — Доссена, 75). «Наполи»—«Эмполи» 0:1 (Коваленко, 90+1). «Удинезе»—«Аталанта» 1:1 (Уопас, 44 — Эдерсон, 90+2). «Интер»—«Фрозиноне» 2:0 (Димарко, 43; Чалханоглу, 48 (пен.)). «Фиорентина»—«Болонья» 2:1 (Бонавентура, 17; Николас Гонсалес, 48 (пен.) — Зиркзее, 33 (пен.)). Положение команд. 1. «Интер» — 31 очко. 2. «Ювентус» — 39. 3. «Милан» — 23. 4. «Наполи» — 21. 5. «Фиорентина» — 20. 6. «Аталанта» — 20. Чемпионат Германии 11-й тур. «Штутгарт»—«Боруссия» (Дортмунд) 2:1 (Ундав, 42; Гирасси, 83 (пен.) — Фюллькруг, 36). «Бавария»—«Хайденхайм» 4:2 (Кейн, 14, 44; Геррейру, 72; Шупо-Мотинг, 85 — Кляйндинст, 67; Бесте, 70). «Байер»—«Унион» 4:0 (Гримальди, 23; Коссуну, 57; Та, 73; Телла, 83). «Лейпциг»—«Фрайбург» 3:1 (Симонс, 6; Опенда, 71 (пен.); Баумгартнер, 80 — Рёль, 45+6). Положение команд. 1. «Байер» — 31 очко. 2. «Бавария» — 29. 3. «Штутгарт» — 24. 4. «Лейпциг» — 23. 5. «Боруссия» — 21. 6. «Хоффенхайм» — 19. Чемпионат Франции 12-й тур. «Монпелье»—«Ницца» 0:0. «Реймс»—ПСЖ 0:3 (Мбаппе, 3, 59, 82). «Гавр»—«Монако» 0:0. «Лилль»—«Тулуза» 1:1 (Йоро, 30 — Даллинга, 65). «Ланс»—«Марсель» 1:0 (Гради, 90). Положение команд. 1. ПСЖ — 27 очков. 2. «Ницца» — 26. 3. «Монако» — 24. 4. «Лилль» — 20. 5. «Реймс» — 20. 6. «Ланс» — 16.

Алексей Доспехов