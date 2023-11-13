Главные новости к утру 13 ноября
Внутриполитический блок Кремля рассматривает варианты состава инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в президенты, узнал «Ъ». Хотя сам глава государства еще не объявил о своем участии в выборах, в АП планируют кампанию, исходя из того, что Владимир Путин примет в ней участие. Формирование инициативной группы говорит о том, что он, скорее всего, пойдет на выборы как самовыдвиженец. О вариантах выдвижения
Группа из 70 россиян, эвакуированных из сектора Газа, прибыла в оперативный штаб МЧС РФ в Каире.
Российское подразделение British American Tobacco (Kent, Rothmans, Dunhill и другие) перешло компании из Абу-Даби. Ею владеют три бывших топ-менеджера BAT и два человека, которые могут быть связаны с дистрибутором ГК СНС. Подробнее
США нанесли удары по объектам на востоке Сирии. «Исламское сопротивление Ирака» в ответ атаковало ракетами и беспилотниками две американские базы в Сирии. По данным Al Mayadeen, есть погибшие.
Поставка двух первых импортозамещенных SJ 100 для «Аэрофлота» окончательно перенесена на 2024 год, узнал «Ъ». Ряд источников полагают, что эксплуатация самолетов начнется не ранее конца следующего года. В «Ростехе» пояснили, что передадут самолеты, когда будут уверены в их безопасности, «не размениваясь на сроки в работе над качеством». Подробнее
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что больница Аш-Шифа в секторе Газа больше не функционирует как больница после обстрелов. По его словам, значительно возросло число жертв среди пациентов. О боях возле больницы
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Боевые действия между Израилем и сектором Газа
Началась подготовка производства первых образцов истребителей Checkmate, сообщил «Ростех». Сроки первого вылета самолета были скорректированы.
Минобороны Германии подтвердило планы удвоить военную помощь Украине в 2024 году. Вместо заложенных на эти цели €4 млрд планируется потратить €8 млрд.
Режиссер Александр Митта госпитализирован. Режиссер последнее время болел пневмонией, ухудшение произошло на фоне перенесенного инсульта.
Один из крупнейших отечественных дистрибуторов и производителей электроники Fplus (ранее «Марвел-Дистрибуция») хочет отсудить 2,1 млрд руб. у своего основателя Сергея Гирдина и двух бывших топ-менеджеров, узнал «Ъ». Претензии могут быть связаны с заключенным в 2017 году контрактом. О претензиях
О предстоящих 13 ноября важнейших событиях — в анонсах «Ъ».