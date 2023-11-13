Главные анонсы 13 ноября

В Москве состоится заседание Совета Госдумы, посвященное вопросам повестки дня предстоящего пленарного заседания нижней палаты парламента.

В Москве во 2-м Западном окружном военном суде планируется рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Василия Стрижакова, обвиняемого в подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева.

«СПБ Биржа» завершит поставку бумаг по сделкам, заключенным до санкций.

В Останкинском суде Москвы планируется рассмотрение административного протокола на писателя Дмитрия Глуховского, составленного из-за непредоставления отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган.

в Москве Таганский районный суд Москвы проведет слушания по иску бизнесмена Олега Дерипаски к журналистке Елизавете Осетинской и правозащитнице Ольге Романовой (обе признаны в РФ иноагентами).

В Санкт-Петербурге Арбитражный суд Северо-Западного округа рассмотрит жалобу финской компании Wartsila Oyj на пересмотр иска «Балтийского завода» о взыскании с бывшего партнера около €7,6 млн.

В Вашингтоне пройдут переговоры президента США Джо Байдена и президента Индонезии Джоко Видодо.

Главные события предстоящей недели — в сводке «Ъ».