Военком Краснотурьинска найден мертвым в собственной квартире

Военный комиссар города Краснотурьинска в Свердловской области Сергей Чекасин найден мертвым в собственной квартире, сообщили E1.ru в военном комиссариате Краснотурьинска, Карпинска и Волчанска. Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах утверждает, что господин Чекасин, по предварительной версии, покончил с собой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснотурьинска Фото: администрация Краснотурьинска

Версию о самоубийстве военкома также подтвердил изданию «Вечерний Краснотурьинск» источник в прокуратуре города. Другой источник издания заявил, что господин Чекасин последнее время долго болел. РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, утверждает, что Сергея Чекасина нашли с огнестрельным ранением груди, он умер по дороге в больницу.

Как сообщает Ura.ru, господину Чекасину было 59 лет, военкомом Краснотурьинска он работал с 2008 года.

Эрдни Кагалтынов