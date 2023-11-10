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Коммерсантъ FM
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Военком Краснотурьинска найден мертвым в собственной квартире

Военный комиссар города Краснотурьинска в Свердловской области Сергей Чекасин найден мертвым в собственной квартире, сообщили E1.ru в военном комиссариате Краснотурьинска, Карпинска и Волчанска. Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах утверждает, что господин Чекасин, по предварительной версии, покончил с собой.

Фото: администрация Краснотурьинска

Фото: администрация Краснотурьинска

Версию о самоубийстве военкома также подтвердил изданию «Вечерний Краснотурьинск» источник в прокуратуре города. Другой источник издания заявил, что господин Чекасин последнее время долго болел. РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, утверждает, что Сергея Чекасина нашли с огнестрельным ранением груди, он умер по дороге в больницу.

Как сообщает Ura.ru, господину Чекасину было 59 лет, военкомом Краснотурьинска он работал с 2008 года.

Эрдни Кагалтынов

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