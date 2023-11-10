Время продавать камни

В России впервые выставят на продажу редкие цветные и особо крупные бриллианты. Всего на торгах, которые состоятся в середине ноября в Москве, будет представлено больше 40 камней. Одним из главных лотов станет королевский желтый бриллиант весом более 30 карат в форме «кушон». Его стартовая цена превышает $3 млн. Кроме того, на аукционе будут представлены и небольшие цветные камни. Так, например, стоимость ярко-розового бриллианта овальной формы весом чуть менее 1 карата будет начинаться от $419 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Как правило, подобные высококачественные и редкие камни предпочитают покупать инвесторы или коллекционеры, заметил представитель компании My Diamonds Вячеслав Манукьян: «Их редкость в том, что они очень чистые, а также в том, что им можно придать фантазийную огранку в форме "груша", "кушон" и так далее. Алмазы в природе появляются совершенно любой формы. Фантазийная огранка интереснее всего, именно она пользуется большим спросом.

Кроме того, такие бриллианты наиболее примечательны тем, что цена них вообще ничем не обусловлена, она может быть любой.

Их стоимость диктует рынок. Она может быть $3 млн, или $30 млн, или $300 млн. Вот сколько продавец захотел, столько и назначил. Можно ориентироваться на цену похожих камней, но так как одинаковых экземпляров нет, конечная стоимость может быть любой. И покупатель найдется, потому что спрос на такие уникальные бриллианты все равно есть».

Вместе с тем с точки зрения инвестирования больше всего подходят особо крупные экземпляры, подчеркнул эксперт журнала «Экспо-ювелир» Виктор Субботин. Он отмечает, что цены на драгоценные камни почти не подвержены внешним факторам и потому стабильно растут.

А что касается небольших лотов, то в некоторых случаях их можно использовать в ювелирных изделиях, отмечает эксперт: «Камни часто покупают именно для вложения денежных средств, так как межвалютные колебания не так сказываются на бриллиантах. Кроме того, все-таки это более исчерпаемый ресурс, нежели, например, золото или нефть.

В плане выгоды и надежного, стабильного инвестиционного роста камни наиболее привлекательны. Кроме того, год назад были приняты поправки в законодательство, и теперь при покупке и при продаже бриллиантов с физических лиц не взимается НДС.

Если говорить про цветные экземпляры, то они уже могут использоваться и для ювелирных украшений. Вес до 1 карата относится к категории средних камней. То есть если обрамить такой бриллиант, если он станет частью ювелирного украшения, частью композиции, то добавляется еще и художественный смысл».

В мае 2023 года на аукционе Sotheby's в Женеве был представлен редчайший голубой бриллиант Bulgari Laguna Blu весом чуть больше 11 карат. Стартовая цена лота составляла $25 млн. За него боролись четыре участника в течение четырех минут. В итоге он был продан за $25,3 млн.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Владислав Викторов