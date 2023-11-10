Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о лучших мастерских на арт-рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Craig F. Walker / The Boston Globe / Getty Images Фото: Craig F. Walker / The Boston Globe / Getty Images

Рассматривая список The Top 75 Art Professionals, мы подошли с вами к там называемым «Исполнителям» или «Производителям», которые по-английски называются Fabricators.

Еще во времена Возрождения были целые студии, в которых опытные художники штамповали алтари и религиозные картины. Ну и сегодня на рынке есть «гиганты», например, компании Джеффа Кунса или Симоны Ли, да и «Фабрику Уорхола» стоит вспомнить.

Художники обращаются к ним для воплощения идей в любом количестве, в масштабах от скромных до титанических, независимо от того, взяты ли они из эскиза на салфетке или компьютерного файла. Коллекционерам они могут помочь выполнить крупный заказ или оказать помощь в восстановлении произведения.

Итак, Lippincott's. Компания, основанная в Коннектикуте в 1966 году, была первым и на протяжении более 10 лет единственным производителем, работавшим исключительно с художниками. «Сломанный обелиск» Барнетта Ньюмана (1963–1969 гг.), высокие скульптуры из прищепок Класа Ольденбурга 1970-х годов, работы Александра Колдера, Дональда Джадда, Эллсворта Келли, Луизы Невельсон и многие другие.

Lite Brite Neon. С 1999 года компания помогает художникам воплощать свои идеи в неоне.

Milgo/Bufkin из Нью-Йорка, занимающаяся изготовлением архитектурного металла по индивидуальному заказу. Сотрудничала с Ричардом Серра, Класом Ольденбургом и Томом Вессельманом. Но самым ее узнаваемым продуктом, возможно, являются десятки скульптур Роберта Индианы «Love».

Walla Walla Foundry, основанная в 1980 году и в настоящее время являющаяся одной из крупнейших в мире литейных мастерских изобразительного искусства. Компания выполняла проекты для таких художников, как Урс Фишер, Яёи Кусама, некоторые весом в десятки тысяч килограммов. Хотя литейный завод наиболее известен своей работой с металлом, на нем также изготавливают изделия из дерева, смолы, стекла и гипса.