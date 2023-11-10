«МегаФон» выплатит дивиденды за девять месяцев 2023 года по 16,13 руб. на акцию

Акционеры ПАО «МегаФон» утвердили выплату дивидендов по итогам девяти месяцев 2023 года в размере 16,13 руб. на обыкновенную акцию, сообщается на сайте раскрытия информации. Всего на выплату дивидендов за январь—сентябрь компания направит 10 млрд руб. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 20 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Мегафон» на 100% принадлежит структурам USM. ООО «АФ Телеком Холдинг» принадлежит 50%, еще 50% — ООО «ЮэСэМ Телеком».

Чистая выручка «МегаФона» по итогам первого полугодия 2023 года выросла на 13%, составив 209,89 млрд руб., чистая прибыль — на 133,9%, до 26,9 млрд руб. В августе «МегаФон» сообщил, что выплатил дивиденды по итогам 2022 года и первого квартала 2023 года из прибыли прошлых лет в размере 41,94 руб. на акцию. По итогам 2021 года «МегаФон» не платил дивиденды.