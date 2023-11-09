ФСБ задержала челябинца по делу о финансировании терроризма

В Челябинске сотрудники ФСБ задержали горожанина, обвиняемого в содействии террористической деятельности. По ходатайству следователя суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает УФСБ России по Челябинской области

По версии следствия, в 2022-2023 годах челябинец перечислял деньги членам запрещенных в России международных террористических организаций «ИГИЛ», «Хайят Тахрир аш-Шам», «Катиба таухид валь-Джихад».

Преступление в ходе оперативно-разыскных мероприятий выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Челябинской области вместе с коллегами из УФСБ по Москве и Московской области.

Челябинцу предъявлено обвинение по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

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