Главные новости к утру 9 ноября
США атаковали склад с оружием на востоке Сирии в ответ на обстрелы своих баз в Сирии и Ираке. В ответ на это «Исламское сопротивление Ирака» обстреляло ракетами американские базы возле нефтяного и газового месторождений. По данным телеканала Al Mayadeen, произошли столкновения сирийских и американских военных. Примерно в то же время Израиль нанес авиаудары по югу Сирии. О рисках расширения конфликта
Израиль заявил об утрате «Хамасом» контроля над севером Газы.
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Боевые действия между Израилем и сектором Газа
Региональные холдинги «Новапорт» и «Аэропорты регионов» предложили развивать аэродромную инфраструктуру в РФ за счет средств ФНБ в виде льготных кредитов на 25–30 лет, узнал «Ъ». Возвращать деньги предполагается путем введения сбора с пассажира в размере 3–5% от стоимости билета. В Минтрансе против дополнительной нагрузки на цены перелетов и рассчитывают найти средства в самих регионах. Подробнее
Президент РФ Владимир Путин прилетел в Казахстан. У него запланирована встреча с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт заявил, что целью Вашингтона является прекращение работы российского проекта «Арктик СПГ-2», реализуемого компанией НОВАТЭК. По его словам, США уже вводят санкции против компаний, задействованных в этом проекте.
В Госдуму внесен законопроект о выделении долей в праве на интеллектуальную собственность. В правительстве идею в целом поддержали, но считают, что следует ограничить дробления исключительных прав. О законопроекте
Стоимость биткойна превышала $36 тыс. впервые за 1,5 года.
На финансовом рынке России появились первые гибридные цифровые права на золото. Они позволяют при погашении получить либо деньги, либо слитки. Подробнее
Сооснователь Apple Стив Возняк госпитализирован в Мехико. Причиной мог стать ишемический инсульт.
Минцифры планирует до конца года снова протестировать информационные системы «белыми хакерами» на наличие уязвимостей, узнал «Ъ». Теперь программа Bug Bounty будет запущена на нескольких собственных сервисах помимо «Госуслуг». Подробнее
Картина Пабло Пикассо «Женщина с часами» продана за $139 млн. Это второй результат в истории продаж работ художника на аукционе. Кроме того, картина стала самой дорогой, проданной на аукционе в 2023 году.
О предстоящих 9 ноября важнейших событиях — в анонсах «Ъ».