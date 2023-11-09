Разделить неделимое

В Госдуму внесен законопроект о возможности выделения долей в исключительном праве на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) при наличии нескольких правообладателей. Такой «дележ» будет возможен при наличии соответствующего соглашения. Появление инициативы связано с тем, что множественность правообладателей нередко приводит к спорам между ними. В правительстве идею в целом поддержали, но считают, что следует ограничить дробления исключительных прав. Эксперты оценивают законопроект по-разному, отмечая, что его принятие повысит коммерциализацию РИД, но может привести к появлению проблем при их обороте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников в среду внесли в Госдуму законопроект, закрепляющий в Гражданском кодексе (ГК) возможность выделения долей в исключительном праве на результаты интеллектуальной деятельности (РИД). Как отмечается в пояснительной записке к проекту, ГК предусматривает возможность по соглашению осуществлять распоряжение исключительным правом, принадлежащим нескольким правообладателям совместно, но не дает достаточно ясного ответа на вопрос, возможно ли выделение долей, что и приводит к спорам. Проблема связана с тем, что множественность правообладателей достаточно распространена, при этом их интересы могут не совпадать, что может «негативно влиять на экономические процессы в целом, мешая использованию современных научно-технических разработок».

Законопроект парламентариев оставляет превалирующей концепцию «единства и неделимости» исключительного права, но допускает возможность выделения долей при наличии соглашения об этом между правообладателями — без него продолжат действовать общие правила совместного обладания исключительным правом. Если же в соглашении не предусмотрен порядок принятия решений о распоряжении РИД, то одному правообладателю для распоряжения своей долей потребуется согласие остальных. По проекту, если РИД подлежит регистрации, то в госреестре должно быть отражено выделение долей (иначе они считаются невыделенными). Сами доли, по общему правилу, признаются равными, но иной размер может быть определен соглашением, а в случае спора — судом.

Правительство идею проекта в целом поддержало — но при условии его доработки. В частности, необходимо «проработать вопросы ограничения дробления исключительного права, а также обеспечения для лиц, обладающих значительно большей долей в нем, возможности противодействовать согласованным действиям миноритарных соправообладателей», поскольку «чрезмерное количество правообладателей долей в исключительном праве может привести к сложностям при распоряжении этим правом».

Патентный поверенный, управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков полагает, что проект крайне актуален: можно будет продать или заложить часть прав, а не весь объект целиком. «Долевая собственность на РИД — довольно кардинальное нововведение, и как оно будет реализовано на практике, пока не совсем понятно, но изменений, очевидно, будет много»,— говорит он. Юрист LEVEL Legal Services Никита Айрапетов называет проект достаточно спорным, поскольку в равной мере создает как новые возможности для правообладателей по коммерциализации исключительного права, так и проблемы для гражданского оборота — например, когда РИД не подлежат регистрации, контрагент «не всегда может достоверно установить действительную принадлежность исключительного права, а отследить наличие долей будет тем более проблематично».

По мнению юриста практики интеллектуальной собственности и технологий BGP Litigation Анастасии Снопковой, выделение долей «повышает оборотоспособность РИД и увеличивает инвестиции в сфере интеллектуальной собственности», что особенно важно для компаний в сфере высоких технологий. Однако, полагает она, стоит ограничить дробление долей при отчуждении, чтобы «не допустить эффекта каскада, когда один правообладатель продает свою долю нескольким лицам и те поступают так же».

Евгения Крючкова