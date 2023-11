Главные анонсы 9 ноября

Президент России Владимир Путин посетит с официальным визитом Казахстан.

Президент Владимир Путин встретится с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжаном Юся.

Госдума соберется на пленарное заседание.

Арбитражный суд Москвы проведет предварительное судебное слушание по иску Сбербанка к японскому банку MUFG Bank. Сбербанк подал в арбитражный суд Москвы два иска к японским банкам: с MUFG Bank он требует взыскать более 99 млн японских йен (около 67 млн руб. по текущему курсу), с Mizuho Bank — более 100 млн руб.

Хамовнический суд Москвы проведет заседание по делу в отношении бывшего председателя правления управляющей компании «Роснано» Ильи Сучкова, бывшего члена политсовета «Партии народной свободы» Мусы Садаева, охранников Антона Полякова и Алексея Уляхина, обвиняемых в краже 70 млн руб. у бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса.

Судебный участок мирового судьи № 422 Таганского района Москвы рассмотрит протоколы об административном правонарушении в отношении иностранных компаний, отказавшихся локализовать данные россиян на территории страны: Coinbase Ireland Limited, AIDA International, United Parcel Service Inc, Spotify AB, Airbnb, Inc., OOO Agoda Company Pte. Ltd., Ookla LLC, Google LLC, Molchanovs Pte Ltd, Proxima Beta Pte Limited, Freelancer International Pty Limited, MyHeritage Ltd.

Пресненский суд Москвы рассмотрит административный протокол на оперную певицу Марию Максакову (признана «иностранным агентом») за отсутствие плашки иностранного агента в постах в социальных сетях.

В Нью-Йорке запланировано заседание Совета безопасности ООН, посвященное положению в секторе Газа.

В Берлине пройдет встреча канцлера страны Олафа Шольца с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

В Сан-Франциско пройдут рабочие встречи вице-премьера КНР Хэ Лифэна с министром финансов США Джанет Йеллен.

В Париже пройдет международная конференция, посвященная гуманитарной ситуации в секторе Газа. Приглашены главы государств и правительств, министры иностранных дел государств Ближнего Востока, представители западных стран и международных организаций.

В Париже состоится форум мира, в котором примут участие около 20 глав государств и правительств, а также руководители международных организаций и министры иностранных дел.

В штате Иллинойс запланирована встреча президента страны Джо Байдена с главой Объединенного профсоюза рабочих автомобилестроительной промышленности (UAW) Шоном Фейном в связи с достижением соглашения между UAW и тремя крупнейшими автомобилестроительными компаниями.

На мысе Канаверал запланирован запуск ракетоносителя Falcon 9 компании SpaceX с грузовым космическим кораблем Dragon к Международной космической станции.