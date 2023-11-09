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Добровольца осудили по контракту

Суд отправил в колонию жителя Башкирии за дезертирство

В Уфимском гарнизонном военном суде вынесли первый в республике приговор военнослужащему, который дезертировал с места службы во время СВО. Наказание в виде шести лет лишения свободы получил доброволец батальона имени Шаймуратова Рафаэль Мигранов. Поступив на службу в июне 2022 года, он спустя четыре месяца покинул расположение батальона и вернулся домой в Башкирию. По его словам, солдат полагал, что срок его контракта истек, и не знал, что контракт был продлен автоматически. Адвокат Рафаэля Мигранова намерен обжаловать приговор.

Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ

Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ

Судья Уфимского гарнизонного военного суда Александр Семенов приговорил к шести годам колонии общего режима добровольца 29-летнего Рафаэля Мигранова, признав его виновным в дезертирстве в период мобилизации (ч. 3 ст. 338 УК РФ), сообщил «Ъ-Уфа» адвокат подсудимого Дмитрий Сайфуллин. Рафаэль Мигранов стал первым осужденным в Башкирии по этой части статьи, которая вступила в силу в сентябре 2022 года.

Санкция за дезертирство в период мобилизации предусматривает наказание от пяти до 15 лет лишения свободы.

Как ранее рассказывал Рафаэль Мигранов „Ъ“, он из многодетной семьи, у него четверо братьев и сестер. Окончив школу, Рафаэль Мигранов полтора года проходил срочную службу в Таджикистане. По словам Рафаэля Мигранова, у него двое детей — девяти и семи лет. Не женат. Поехать на специальную военную операцию, по словам Рафаэля Мигранова, он решил в июне 2022 года, после гибели брата, заключив контракт на четыре месяца. На СВО Рафаэль Мигранов, с его слов, был минометчиком.

О том, что контракт с Минобороны продлевается автоматически до окончания частичной мобилизации, по его словам, он не знал и, вернувшись под Новый год домой, продолжил работать машинистом в системе РЖД.

А позже к нему пришел участковый. В итоге в отношении Рафаэля Мигранова возбудили уголовное дело. В суд оно поступило в июне 2023 года. Рафаэль Мигранов признал вину частично и надеялся на условный срок. В качестве смягчающих обстоятельств он указывал, в частности, на наличие детей и родителей-пенсионеров. Гособвинение, в свою очередь, запросило для подсудимого наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Рафаэля Мигранова взяли под стражу в зале суда. Адвокат Дмитрий Сайфуллин сообщил «Ъ-Уфа» о намерении обжаловать приговор из-за его строгости. В пресс-службе военной прокуратуры Уфимского гарнизона на запрос не ответили.

Венера Хисамова

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