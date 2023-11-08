Суд в Петербурге разрешил продолжить застройку Охтинского мыса

Городской суд Санкт-Петербурга оставил в силе решение Куйбышевского районного суда по застройке Охтинского мыса. Об этом 8 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Ранее активисты добивались отмены разрешения на строительство и подавали апелляционную жалобу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Куйбышевский райсуд обращалась группа градозащитников. Они подавали административные иски к комитету по охране памятников (КГИОП) с просьбой признать незаконным заключение о соответствии режиму использования земель проекта по строительству общественно-делового центра «Газпром нефть» на Охтинском мысе.

Позже активисты, как уточняют в пресс-службе судов, подали иск к Службе государственного строительного надзора и экспертизы (Госстройнадзору) Петербурга. Они хотели оспорить разрешение на строительство, выданное в сентябре 2022 года административному ответчику ООО «Газпром Лахта».

Тогда Куйбышевский райсуд не удовлетворил иски. Горсуд согласился с решением коллег и оставил решение в силе.

«Газпром нефть» приобрела около 5 га на территории Охтинского мыса в 2006 году. Изначально планировалось, что там возведут офисный комплекс. Однако в ходе раскопок на месте были обнаружены археологические памятники, среди которых остатки шведских крепостей. Почти гектар мыса после этого вывели под охрану. В настоящий момент «Газпром» планирует возвести два 28-этажных здания, парк на набережной рек Охты и Невы и общественную зону. Соответствующее разрешение компания получила в сентябре 2022 года.

Полина Пучкова

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