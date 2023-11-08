Путин: НАТО пытается выйти за свои географические рамки

Президент Владимир Путин считает, что НАТО пытается расширить географические рамки и выйти в Азию, а США создают напряженную обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он сделал это заявление на встрече с зампредседателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся.

«Мы видим попытки некоторых стран расширить зону своего влияния, причем Североатлантический альянс, как это ни странно, в нарушение своих собственных доктринальных документов предпринимает попытки выйти за географические рамки своей деятельности»,— заявил Владимир Путин (цитата по ТАСС).

По словам президента, США втягивают страны НАТО «в создание напряженной обстановки» в Азиатско-Тихоокеанском регионе и создание новых военно-политических альянсов. Он заявил, что Россия и Китай вместе «спокойно» реагируют на такие действия с помощью укрепления обороноспособности и совместных учений.

В октябре этого года агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США углубляют сотрудничество в сфере разведки со странами Азии. По его данным, администрация президента США Джо Байдена заключила соглашение об обмене разведданными со странами Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD — в него входят США, Индия, Япония и Австралия). Власти Китая критикуют работу QUAD и считают, что она направлена против китайской политике в регионе.

Об октябрьском визите Владимира Путина в Китай — в материале «Руки на поясе».