Искусственный интеллект начал работать на мусоросортировочной станции в Глазове
В Глазове на мусоросортировочной станции запустили искусственный интеллект, который отбирает из смешанного потока твердых коммунальных отходов 3D-пластики, пригодные для переработки. Это единственный в стране оптический сортировщик отечественного производства. Об этом в Telegram рассказал глава минприроды республики Денис Удалов.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
В частности, искусственный интеллект распознает отходы по внешнему виду и делит их на более мелкие по форме и цвету. За день он может рассортировать 793,7 тыс. единиц вторсырья.