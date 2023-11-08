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Искусственный интеллект начал работать на мусоросортировочной станции в Глазове

В Глазове на мусоросортировочной станции запустили искусственный интеллект, который отбирает из смешанного потока твердых коммунальных отходов 3D-пластики, пригодные для переработки. Это единственный в стране оптический сортировщик отечественного производства. Об этом в Telegram рассказал глава минприроды республики Денис Удалов.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В частности, искусственный интеллект распознает отходы по внешнему виду и делит их на более мелкие по форме и цвету. За день он может рассортировать 793,7 тыс. единиц вторсырья.

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