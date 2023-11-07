Главные новости за 7 ноября. Кубань, Крым, Адыгея

Утром 7 ноября над территорией Крыма и Черным морем сбили 17 беспилотников самолетного типа.

Росавиация изучит возможность снятия запрета на взлет в аэропорту Геленджика в сторону Маркотхского хребта.

Полицейские ищут женщину, которая 6 ноября ударила по лицу 12-летнюю девочку за то, что та делала селфи.

Глава Калининского сельского округа Краснодара 43-летний Роман Бигоцкий отправился в зону СВО.

Травматолог-ортопед из станицы Динской Алан Хосроев, ушедший на СВО, погиб в ходе выполнения боевых задач. У него осталось четверо детей.

В Краснодаре на 86-м году жизни скончался бывший руководитель краевого уголовного розыска, генерал-лейтенант Евгений Полунин.

Уральская транспортная прокуратура начала проверку после того, как жительница Екатеринбурга, летевшая из Сочи, не смогла попасть на борт из-за овербукинга.

В числе 200 россиян, застрявших в Китае из-за ледостава на реке Амур, оказались несколько жителей Краснодарского края. Люди не могут вернуться в Россию с минувшей пятницы.

Владелец злополучной свалки в станице Полтавской с 11 ноября прекратит принимать отходы для размещения на ней.

С 3 по 6 ноября на дорогах Кубани зафиксировали 63 ДТП, в которых погибли шесть человек и еще 76 получили различные травмы.

В Крыловском районе Краснодарского края 61-летний мужчина погиб от взрыва гранаты в своем доме.

В Новороссийске врачи горбольницы №1 спасли жизни четырех местных жителей, которые отравились лесными грибами.

В Анапе началось строительство отеля премиум-класса Sun Garden Hotel & Spa на Пионерском проспекте. Объем инвестиций в проект ориентировочно составит около 15 млрд руб.

По просьбам жителей возле стадиона ФК «Краснодар» удлинят аллею платанов и высадят новые деревья, чтобы создать летом больше тени.

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