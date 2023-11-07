В Крыму и над Черным морем сбили 17 беспилотников

Утром 7 ноября над территорией Крыма и Черным морем сбили 17 беспилотников самолетного типа. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, девять дронов уничтожили дежурные средства ПВО, еще восемь — перехватили.

Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале, по предварительным данным, в городе сбили пять беспилотников. Над акваторией отработала система ПВО.

По данным Спасательной службы Севастополя, обломки от одного из сбитых дронов упали на крышу частного дома в Андреевке. Из-за этого произошло небольшое возгорание. Его оперативно ликвидировали. Пострадавших в результате атаки беспилотников в городе не зафиксировали.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram