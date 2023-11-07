Шесть человек погибли в ДТП на ноябрьских праздниках в Краснодарском крае

С 3 по 6 ноября на дорогах Кубани зафиксировали 63 ДТП, в которых погибли шесть человек и еще 76 получили различные травмы, в том числе десять детей. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram-канале.

Согласно официальной статистике, четыре аварии произошли из-за выезда на полосу встречного движения, восемь — по причине нарушения скоростного режима, семь — из-за несоблюдения очередности проезда.

Кроме того, за три дня в Краснодарском крае сбили 19 пешеходов, два из которых погибли, 17 получили травмы.

Наталья Решетняк

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