Житель Кубани погиб от взрыва гранаты в доме

В Крыловском районе Краснодарского края 61-летний мужчина погиб от взрыва гранаты в своем доме, сообщает «Кубань 24» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, боеприпас погибший мог получить от своего сына, который принимал участие в боевых действиях. Также сообщается, что мужчина якобы страдал от тяжелого заболевания. По неофициальной версии, рядом с телом была обнаружена записка.

«Следователями следственного управления СКР по Краснодарскому краю выясняются обстоятельства смерти мужчины в Крыловском районе», — прокомментировали «Ъ-Кубань» в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Наталья Решетняк

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