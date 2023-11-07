На СВО погиб травматолог, работавший в Динской ЦРБ
Бывший сотрудник Динской ЦРБ в возрасте 37 лет погиб на СВО. Травматолог-ортопед Алан Хосроев воспитывал четырех сыновей, сообщает местная газета «РВС».
Фото: t.me / gazetarvs
По данным издания, на фронт мужчина ушел по своему желанию. Господин Хосроев воевал в Запорожье и Донбассе, помогал раненым в полевом медпункте на передовой, а также участвовал в штурмовых действиях. Погиб от осколочных ранений 13 сентября текущего года во время эвакуации раненых.
Алан Хосроев посмертно представлен к ордену Мужества. Военная панихида по военнослужащему состоялась 6 ноября у него на родине в Северной Осетии.
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