На СВО погиб травматолог, работавший в Динской ЦРБ

Бывший сотрудник Динской ЦРБ в возрасте 37 лет погиб на СВО. Травматолог-ортопед Алан Хосроев воспитывал четырех сыновей, сообщает местная газета «РВС».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / gazetarvs Фото: t.me / gazetarvs

По данным издания, на фронт мужчина ушел по своему желанию. Господин Хосроев воевал в Запорожье и Донбассе, помогал раненым в полевом медпункте на передовой, а также участвовал в штурмовых действиях. Погиб от осколочных ранений 13 сентября текущего года во время эвакуации раненых.

Алан Хосроев посмертно представлен к ордену Мужества. Военная панихида по военнослужащему состоялась 6 ноября у него на родине в Северной Осетии.

Вячеслав Рыжков

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