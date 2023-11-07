В парке «Краснодар» удлинят аллею платанов у стадиона

Аллею платанов в парке «Краснодар», которая расположена возле стадиона, удлинят до бугенвиллеи. Информация об этом появилась в соцсетях парка.

«Аллея платанов станет еще длиннее. А знаете почему? Чтобы больше тени было»,— сказано в сообщении.

Сколько деревьев высадят на площади, не уточняется.

Ранее стало известно, что в парке «Краснодар» открыли пешеходный участок «Парка Облаков». Открытие «Парка Облаков» запланировано на апрель 2025 года. Для его создания была обустроена искусственная возвышенность, достигающая 27 м. Парк Облаков» займет 19 га площади. На его территории к настоящему времени высадили 60 тыс. единиц растений.

Наталья Решетняк

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