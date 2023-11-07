Краснодарская полиция ищет женщину, беспричинно ударившую девочку

Полицейские ищут женщину, которая днем накануне, 6 ноября, ударила по лицу 12-летнюю девочку на перекрестке улиц Рашпилевская и Мира в Краснодаре. Сделала она это беспричинно, рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / tipichkras Фото: t.me / tipichkras

«Вчера в полицию Краснодара поступило сообщение о том, что на улице Рашпилевской и Мира неизвестная беспричинно ударила 12-летнюю девочку рукой по лицу после того, как ребенок сделала селфи. Проводится проверка, устанавливаются личность и мотивы женщины», – сообщили в полиции.

Полицейские города также ищут мужчину, который напал на ребенка на улице Тепличной в Краснодаре. Неизвестный побил 10-летнего мальчика.

Вячеслав Рыжков

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram