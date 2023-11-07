Жители Краснодарского края есть среди 200 россиян, застрявших в Китае

В числе 200 россиян, застрявших в китайском городе Хэйхэ, есть жители Краснодара и Сочи, следует из обращения на имя врио начальника Дальневосточного таможенного управления Юрия Кишинского.

«Просим срочно принять меры, так как денег на гостиницы нет, сроки виз истекли, просрочены авиа и ж/д билеты до места жительства… Много людей из разных городов — Краснодар, Южно-Сахалинск, Биробиджан, Сочи»,— цитирует документ «Ъ».

В обращении уточняется, что люди не могут вернуться в Россию с пятницы. В очереди ожидают как взрослые, так и дети.

Россияне пожаловались на неорганизованную работу таможни, и просят в срочном порядке вывезти их по трансграничному автомобильному мосту через Амур.

Проблемы с перевозками пассажиров на пункте пропуска Благовещенск—Хэйхэ начались 3 ноября. Российский теплоход не смог причалить к китайскому берегу из-за ледостава на реке Амур. 4 ноября начали работать суда на воздушной подушке, вместимость которых ограничена, что не позволило переправить всех туристов. Кроме того, одно судно вскоре сломалось.

Наталья Решетняк

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