В Краснодаре скончался генерал-лейтенант Евгений Полунин

Почетный житель Краснодара, генерал-лейтенант Евгений Полунин скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Он был Человеком с большой буквы. Наставником для офицеров, защитником для краснодарцев»,— написал глава Краснодара.

После окончания в 1956 году Высшей школы милиции Евгения Полунина назначили оперуполномоченным ОБХСС Абинского РОВД. В 1958 году он перешел на службу в отделение уголовного розыска, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара. В разные годы он работал в Абинском и Славянском районах, а также в Адыгее.

В 1978–1981 годах возглавлял Управление уголовного розыска УВД Краснодарского крайисполкома, а затем был министром внутренних дел Дагестанской АССР. Евгений Полунин с 1991 по 2002 годы возглавлял уголовно-исполнительную систему Кубани, был начальником управления исполнения наказаний Министерства юстиции РФ по Краснодарскому краю. После выхода на пенсию он много лет был советником начальника ГУ ФСИН МЮ РФ по краю.

Татьяна Ручкина

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