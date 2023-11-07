Житель Новороссийска накормил ядовитыми грибами семью и соседку

В Новороссийске врачи горбольницы №1 спасли жизнь четырех местных жителей, которые отравились лесными грибами. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

«В нашу больницу с интоксикацией госпитализировали четырех человек. Один из пострадавших собрал в лесу грибы, которые употребили в пищу члены семьи и знакомая из соседней квартиры»,— рассказали медики.

В 2023 году в Краснодарском крае зарегистрировали пять случаев отравления грибами. Как сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, летальных исходов нет.

Наталья Решетняк

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