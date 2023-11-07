В строительство премиального отеля в Анапе инвестируют около 15 млрд рублей

В Анапе началось строительство отеля премиум-класса Sun Garden Hotel & Spa на Пионерском проспекте. Объем инвестиций в проект ориентировочно составит около 15 млрд руб., рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

Строит комплекс площадью около 5 тыс. кв. м компания-инвестор ООО «Развитие». Сдача первой очереди объекта намечена на третий квартал 2027 года, полностью достроить отель планируют в декабре 2028 года. Строительство будет вестись в четыре этапа.

В отеле будет более 1,2 тыс. номеров, два открытых бассейна, SPA и ресторанный комплексы, детские и спортивные площадки. Гостиничный комплекс будет содержать восемь корпусов по десять этажей, один из них — подземный паркинг на 762 места. Комплекс расположится в 700 метрах от моря.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «СЗ РАЗВИТИЕ» зарегистрировано в Анапе в 2015 году. Директором является Ваграм Бабиньян. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Доходы компании в 2022 году составили 163,8 млн руб., чистая прибыль — 83,5 млн. руб.

Строительство комплекса обсудили в администрации Анапы. Заседание провел вице-мэр Виталий Воронов. Он рекомендовал представителю инвестора выделить просторное помещение под конференц-зал и ответственно подойти к управлению отелем, чтобы поддерживать заявленный имидж. В скором времени специалисты управления ЖКХ займутся наведением санитарного порядка и обрезкой деревьев, чтобы к объекту можно было обустроить подъездные пути.

Вячеслав Рыжков

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