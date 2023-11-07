Главу краснодарского округа Калинино мобилизовали на СВО

Глава Калининского сельского округа Краснодара 43-летний Роман Бигоцкий отправился в зону СВО. О мобилизации чиновника сообщил портал 93.ru со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Ранее о том, что господин Бигоцкий ушел на СВО, сообщил политтехнолог Юрий Янкин в своем Telegram-канале. В публикации было сказано, что на фронт чиновник отправился 30 октября.

За главой округа сохранили место. Исполнять обязанности Романа Бигоцкого будет его заместитель Вадим Худобин.

Ранее стало известно о гибели в зоне СВО бывшего замначальника отдела краевого Минспорта Сергея Чернова. Он ушел на фронт в начале спецоперации.

Вячеслав Рыжков

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