Росавиация изучит возможность взлета самолетов в сторону гор Геленджика

Росавиация изучит возможность снятия запрета авиакомпаниям на взлет в аэропорту Геленджика в сторону Маркотхского хребта. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы ведомства Дмитрия Ядрова в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По данным издания, с соответствующим предложением выступил заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Александр Трембицкий (экс-вице-губернатор Краснодарского края). По его словам, вопрос взлета самолетов из аэропорта Геленджика в сторону гор обсуждается 13 лет, испытания безопасности данного маршрута уже проводились.

По словам господина Ядрова, существует аналогичный курс взлета во «Внуково», где пять-семь раз в сутки возникает проблема соблюдения траектории взлетов.

«При выполнении полетов с этим курсом широкофюзеляжные воздушные суда и несколько типов бизнес-джетов постоянно уклоняются в соответствующую запретную зону — они просто не выдерживают траектории при выполнении взлетов. Такая же схема у нас в Геленджике… Если пять-семь случаев по уклонению будут у нас в Геленджике, понятно, где будет самолет»,— цитирует агентство главу Росавиации.

Аэропорт Геленджика, как и большинство южных авиагаваней, более полутора лет закрыт на прием и отправку самолетов в связи с СВО. До этого взлетные операции в аэропорту проходили в сторону моря, посадочные — со стороны моря. В результате аэропорт часто закрывали из-за шторма. Прибывающие самолеты были вынуждены улетать на запасной аэродром в Анапу, а готовящиеся вылететь из Геленджика подолгу ожидали улучшения погодных условий.

Наталья Решетняк

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