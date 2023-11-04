Пункт пропуска «Ивангород» на границе с Эстонией закроется на ремонт с 1 февраля

С 1 февраля 2024 года будет закрыт автомобильный грузо-пассажирский пункт пропуска «Ивангород» на границе с Эстонией в Ленинградской области. Местные власти ранее планировали провести реконструкцию объекта ради расширения пропускной способности.

Распоряжение правительства опубликовано на портале правовой информации. Документ подписал премьер Михаил Мишустин. Пешеходный переход на границе продолжит работу. МИД РФ поручено проинформировать о решении эстонскую сторону.

Губернатор Александр Дрозденко в конце 2022 года рассказывал, что КПП закроют на реконструкцию на два или три года, сообщала «Фонтанка» со ссылкой на местные СМИ. Изначально ожидалось, что работы начнутся весной или летом 2023 года.

Польша и страны Балтии (Эстония, Латвия и Литва) с 19 сентября 2022 года не пускают россиян в Шенгенскую зону, если они путешествуют с туристическими, культурными, спортивными и деловыми целями.

Леонид Уварчев