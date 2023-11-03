Лукашенко: на строительство БелАЭС уже потрачено $6 млрд

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями трудового коллектива и строителями Белорусской АЭС (БелАЭС) заявил, что сэкономленную часть российского кредита на строительство станции можно направить на строительство дополнительного энергоблока. По словам белорусского президента, из выделенных Россией $10,5 млрд на возведение станции было потрачено только $6 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Александр Лукашенко

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«За оставшиеся деньги мы, в принципе, почти два блока можем построить»,— сказал Александр Лукашенко (цитата по БЕЛТА). Он отметил, что не против и построения второй станции — этот вопрос он обсуждает с российской стороной.

«Если мы будем строить, то я вам доложу и посоветуюсь с вами, прежде чем принимать такое решение. Сегодняшнего запаса электричества не только на мой век, но и на ваших детей нам хватит. Но кто его знает, как будет мир развиваться. Пусть бы была вторая станция. Я сторонник этого»,— добавил господин Лукашенко.

1 ноября пресс-служба белорусского Минэнерго сообщила, что пусковой комплекс второго энергоблока БелАЭС был принят в промышленную эксплуатацию. В составе станции всего два энергоблока мощностью по 1,2 ГВт. Часть строительства проекта была покрыта за счет российского госкредита на $10 млрд, генподрядчиком выступила компания «Росатом АЭС». Первый энергоблок заработал в ноябре 2020 года, второй — в мае 2023-го.

31 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что перед Россией поставлен вопрос о выплате компенсаций из-за ввода БелАЭС в эксплуатацию в более поздний срок. В 2020 году Белоруссия уже добивалась снижения ставки по российскому кредиту до 3,3% из-за срыва введения первого энергоблока в эксплуатацию. Поздние сроки ввода в эксплуатацию второго блока помогли Белоруссии продлить сроки погашения кредита. В настоящее время Минск стремится получить скидку на ядерное топливо. По версии российской стороны, задержка ввода второго энергоблока произошла по вине белорусских субподрядчиков. По словам собеседников «Ъ», Минск сам не был заинтересован в вводе АЭС вовремя, поскольку теперь не может экспортировать энергию со станции, а внутри страны такой объем мощности не требуется.

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